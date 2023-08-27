Харків

В Новобаварському районі затримано наркодилера

Автор Геннадій Семенов
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26 серпня ввечері,  під час патрулювання Новобаварського району міста, увагу патрульних привернув чоловік.

Помітивши службова авто, той різко змінив напрямок руху та намагався піти з поля зору., повідомляє патрульна поліція Харківської області.

Такі дії поліцейським здались дивними, тому вони вирішили його перевірити.

В Новобаварському районі затримано наркодилера 7

Під час спілкування чоловік розповів що гуляв та вже збирався додому.

При поверхневій перевірці у громадянина патрульні виявили 2 ємності з речовиною схожою на наркотичну та ще 54 згортки чоловік дістав добровільно.

В Новобаварському районі затримано наркодилера 9

Чоловік зізнався що вже встиг зробити близько 60 так званих “схованок” та дома в нього лежить ще близько 100 згортків з наркотичною речовиною “солі”.

У телефоні патрульні виявили численні фото з місцями розташування згортків з речовинами.

В Новобаварському районі затримано наркодилера 11

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.

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