В поселке Бабаи разрушается историческое здание

В Харьковской области суд обязал поселковый совет привести в порядок усадьбу Щербининых – культурную достопримечательность местного значения. Но у громады нет денег на реконструкцию здания. Единственное, что могут – хоть как-то уберечь усадьбу от дальнейшего разрушения

У меня вот смотрите — тазики, я их не убираю. Люди приходят, высыпают и опять ставят. Для меня слово «дождь» – это вот такое вот.

Эти две крохотные комнаты Ольга получила как служебное жилье – работала на местной почте. Дом является пристройкой к исторической усадьбе Щербининых. И переехать одинокой пенсионерке некуда.

Цей дах буде тимчасовий, бо дивіться – балка як прогнила, бо скільки років не було накриття.

Дом Щербининых под Харьковом, возведенный в начале девятнадцатого века, ныне – заброшенный.

Коли почали руйнувати, шо далі роблять люди? Шукають скарби. Вони вважають, що в димоходах люди обов’язково залишили там для них гроші чи срібло чи золото.

Ни окон, ни дверей, деревья посреди комнат, сквозь остатки крыши видно небо. Табличка на здании свидетельствует – здесь, у своего приятеля Якова Правицкого, в семидесятых годах восемнадцатого века гостил Григорий Сковорода. Но это, утверждает исследователь истории Андрей Парамонов, скорее местная легенда

Андрей Парамонов, исследователь истории

Тому що Яків Правицький по всім відомостям був бєдєн. Його хата, де він проживав, був поряд з церквою недалеко, вона не зберіглась, звичайно, як і сам храм.

Исторических документов, подтверждающих, что именно здесь Сковорода написал «Басни Харьковские» – нет. Не исключает – они еще могут найтись

Андрей Парамонов, исследователь истории

Можливо, якщо припустити одним відсотком у 18 століті Григорій Савич Сковорода міг би бути у гостях у Петра Щербініна прокурора Слобідської України, який наймав Сковороду, бути вчителем його дітей.

Дом сейчас принадлежит Высочанской громаде. Прокуратура обратилась в суд с требованием отремонтировать исторический памятник

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры

Судом було підтримано вимоги прокурари щодо приведення будівлі до належного стану, це ремонт даху, приведення до належних протипожежних норм, оскільки це є пам’ятка архітектури.

В поссовете, услышав судебное предписание, схватились за голову. Реконструкция здания – это не менее десяти миллионов гривен. Громаде, даже с помощью областного бюджета, по силам разве что законсервировать здание – чтобы дальше не разрушалось зимой.

Александр Мороз, председатель Высочанского поселкового совета

Я вже домовився, у нас на теритрії є склади столярні, я вже домовився, що вони нам дадуть в борг – бруси, шальовку Шоб ми не ждали проплати, ми будем боротись за кожен день. Наші 500 тисяч вони вже є, а 700 – область.

К трехсотлетию со дня рождения украинского философа и писатели, уверяют чиновники, успеют. Впрочем, исследователи истории отмечают: о сохранении исторических памятников нужно заботиться не только накануне выдающихся дат.

Андрей Парамонов, исследователь истории

Якщо відторкнутись від того що Сковорода тут не був, його що не треба зберігати? Це садиба XIX століття Колись їх було 1500, але зараз ми можемо порахувати там два три десятки.

Да и непонятно, что будет с людьми, проживающими в пристройках к дому. Хотя какого-то жилья им не предлагали.

Только лишь в Бабаях. Из-за чего? Тут кладбище, тут похоронен мой сын, тут кладбише, хоть изредка чтобы кто-то водил меня.

Раньше декабря, по словам чиновников, чинить крышу не начнут. Пока же здание даже не охраняется.