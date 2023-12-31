В результаті обстрілу Харкова постраждали 28 цивільних людей – Синєгубов

30 грудня о 19:00 та 19:20 ворог випустив по Харкову щонайменше 6 ракет, правоохоронці вилучили уламки ракети «Іскандер».

Загиблих немає, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У результаті обстрілу постраждали 28 цивільних людей, з них 12 – перебувають у лікарні. Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин. Потерпілі у середньому та легкому стані.

Пошкоджені житлові будинки, будівлі готелів, приміщення закладів охорони здоров’я: Обласна клінічна лікарня, Обласна стоматологічна поліклініка, дві міські лікарні, транспорт.

31 грудня між 01:09 та 01:30 ворог завдав удару по Харкову безпілотниками «Шахед». Без постраждалих.

Пошкоджені відділення банку, «Інститут метрології», житлові будинки, адміністративні будівлі, кафе.

О 00:14 та 00:34 окупанти обстріляли село Борова Ізюмського району.

Пошкоджено приватне домоволодіння. З-під завалів будинку вилучили тіла жінки та 2 чоловіків. Дані встановлюються.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Бочкове Чугуївського району; Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп’янського району.

Противник завдав авіаційних ударів біля Піщаного Куп’янського району.

ЗСУ відбили 8 атак ворога біля Синьківки Куп’янського району.

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