В Циркунах залишилося розмінувати 10% території: луки, через які проходила лінія зіткнення

Харківщину відвідала Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко: у Циркунах відбулася нарада, на якій йшлося про хід розмінування регіону.

Також під час візиту в Циркунівську громаду Юлія Свириденко та Олег Синєгубов ознайомилися з роботою машини механічного розмінування, повідомляє ХОВА.

«Наша мета – якісне і швидше обстеження та розмінування територій. Наразі працюємо над тим, щоб до кінця року в області працювало щонайменше 10 машин для розмінування. Створення умов для безпечного життя на Харківщині – один із пріоритетів Уряду», – зазначила Юлія Свириденко.

Гуманітарне та широке розмінування села Циркуни Харківського району почалося 26 травня. Нині піротехнічні підрозділи обстежили та розмінували населений пункт на 90%.

«Населений пункт майже повністю розміновано. Залишилося лише 10% площі – це луки, через які проходила лінія зіткнення. Наразі це не проста ділянка для роботи, адже окупанти там застосовували і міни, і касетні снаряди. Попри труднощі піротехнічні підрозділи продовжують свою роботу», – зазначив Олег Синєгубов.

За увесь час робіт на Харківщині піротехнічні підрозділи розмінували майже 5,4 тисячі га територій, 307 га сільгоспугідь, більш як 875 км автодоріг, майже 180 км залізничних колій, 2,4 тисячі км ліній електропередач, понад 270 км газопроводів та 329 об’єктів критичної інфраструктури. Виявили та знешкодили більш як 97 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Над розмінуванням Харківської області працюють 59 піротехнічних розрахунків ДСНС, Нацполіції, ДССТ та ЗСУ. Це майже 250 саперів.

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