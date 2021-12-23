Видят нарушителя за 10 км – на Харьковщине заканчивают обустройство границы с Россией

На Харьковщине участок государственной границы со страной агрессором – это почти двести восемьдесят километров. Сейчас территория вокруг, как на ладони – в любое время суток. Все – благодаря башням видеофиксации и сигнализации. Их на этом участке семьдесят.

Максим Бояр, помощник начальника Харьковского пограничного отряда

Тридцять дві з них обладнані тепловізійним обладнанням, які допомагають нам виявити цілі до десяти кілометрів та розпізнати їх близько трьох кілометрів. Ці вежі облаштовані і в спромозі працювати до трьох діб в автономному режимі від акумуляторних батарей. Забезпечують живлення акумуляторних батарей це вітрогенератори, сонячні батареї та бензогенератори.

Обустройство инженерно-технических сооружений на границе длится шестой год. И сейчас почти завершено. Остались трудно-доступные участки – овражки или болотистая местность

Юрий Трубачов, пресс-секретарь Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины

Дана ділянка облаштована рокадною дорогою, на якій ми стоїмо, контрольно-слідовою смугою, валом, а за валом – виритий рів. Також дана ділянка облаштована сітчастою загорожею.

На участке Сумского погранотряда техника еще работает. Комплексная механизированная инженерная группа с помощью спецтехники на наиболее опасных направлениях прокапывает ров и насыпает вал, которые являются дополнительными препятствиями. Все это нужно, чтобы остановить врага или максимально притормозить движение вражеской силы при вторжении.

Юрий Трубачов, пресс-секретарь Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины

Ров відривався завширшки чотири метри. В глибину – два метри. Військова техніка та цивільна техніка без сторонньої допомоги не зможе подолати дану споруду. Навіть, якщо це буде танк або БТР, всеодно потрібна якась техніка, яка буде засипати цей рів, щоб ця техніка потім пройшла по ньому. Відповідно, для цього потрібен якийсь час.

По данным совета Нацбезопасности и обороны, в настоящее время в двухсот километрах от наших границ сосредоточены более ста двадцати тысяч российских военных. Непосредственно у границы пока скопления войск нет, рассказали пограничники. Но, зная о коварстве врага, не теряют бдительности.