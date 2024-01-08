За впровадження російських стандартів освіти на Харківщині заочно засудили ексдиректора ліцею

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 49-річного чоловіка у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України). Йому призначено максимально можливе покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у закладах освіти, а також обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування у сфері освіти на строк 15 років.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурори довели, що директор українського ліцею у селі Кругляківка Куп’янського району добровільно погодився працювати на ворога.

Влітку 2022 року, коли Куп’янщина перебувала під контролем російських загарбників, він «переоформився» та став заново директором цього ж ліцею, але вже під егідою рф.

Він закликав вчителів співпрацювати з «новою» владою та підтримати інтеграцію в систему освіти рф. Освітянин навіть встиг завести до ліцею російські підручники до навчального року, щоб русифікувати найменших українців.

Крім того, він направив своїх колег на проходження курсів підвищення кваліфікації до м. Курськ рф, щоб ті, повернувшись, «вчили дітей любити росію».

Директора ліцею звільнено із займаної посади у навчальному закладі України.

Напереродні деокупаціі Харківщини колаборант втік на територію рф. Оскільки засуджений поки що переховується від українського правосуддя, строк відбуття ним покарання почне обчислюватись з моменту його фактичного затримання. Допоки колаборант ухиляється від відбування покарання, призначеного йому за вироком суду, строки давності зупиняються.

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