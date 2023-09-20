«Заробляв» на життя крадіжками — зловмисник отримав судовий вирок

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 49-річного чоловіка у крадіжках, вчинених у тому числі в умовах воєнного стану (ч. 2, 4 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Прокурори довели, що раніше неодноразово судимий, у тому числі за вчинення майнових злочинів чоловік вкотре порушив закон. Зокрема встановлено, що у липні 2020 року зловмисник проник до квартири, розташованої по вул. Південнопроектній у Харкові, звідки викрав побутову техніку господарів помешкання. У подальшому він «заробив», продавши іншим особам викрадене майно.

У травні 2022 року, вже під час дії воєнного стану, зловмисник незаконно проник до приміщення автозаправної станції, розташованої по Мерефянському шосе. Розбивши скло, чоловік потрапив всередину споруди і викрав звідти комп’ютерну техніку, а також товари з вітрини.

Під час судового розгляду чоловік визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Червонозаводський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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