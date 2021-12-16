Зимние каникулы в школах начнутся 25 декабря

С 25 декабря по 9 января – в городском департаменте образования определились со сроками зимних каникул для школьников.

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, так решили, чтобы дети продолжили отдыхать после трех дней выходных (25, 26 и 27 декабря). Кроме того, дети раньше выйдут на занятия, чтобы наверстать пропущенный за три недели осенних каникул учебный материал.

По информации чиновников, уровень заболеваемости в учебных учреждениях достаточно низкий – из 23 тысяч работников образования болеет 34 человека, а из 130 тысяч детей – 75. По словам Деменко, дало положительные результаты и то, что почти 99% работников образования вакцинированы.