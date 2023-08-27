Олігархи та «Вагнер» прикінчать путіна: перспектива диктатора після смерті Пригожина

Смерть Пригожина може виявитися «чорною міткою» для самого Путіна, припускає оглядач The Telegraph Геміш де Бреттон-Гордон.

Він бачить уже як мінімум дві грізні сили, здатні звалити кремлівського диктатора, пише видання Фокус.

«Розмірковуючи у своєму вибухобезпечному кабінеті, володимир путін, можливо, вже шкодує про впевненість усього світу в тому, що саме він наказав убити лідера бунтівних найманців Євгена Пригожина.

Можливо, путін фактично підписав собі смертний вирок.

Його відбитків пальців, імовірно, не знайти на пусковій кнопці, що запустила ракету в літак Пригожина, і, можливо, не було на полонії або «Новачку», які вбили деяких інших його супротивників, але його ДНК є у всіх цих наказах.

По-перше, путін має побоюватися олігархів, які вже понад 18 місяців відсиджуються на дачах у москві, не маючи змоги користуватися своїми суперяхтами чи віллами в Середземномор’ї.

Оскільки їхнього лідера дедалі більше критикують по всьому світу через це останнє вбивство, олігархи можуть дійти висновку, що їхній єдиний шанс вирватися з росії, яка наразі сильно зменшилася в економічному та соціальному плані, — це позбутися путіна.

По-друге, ПВК «Вагнер», яка, можливо, і втратила свого лідера та його заступника, але залишається великою групою головорізів і вбивць.

Пригожин не був військовим командиром, але група «Вагнер» є успішнішою військовою організацією, яку росії вдалося ввести в дію, незважаючи на те, що вона складається з платних найманців, багато з яких завербовані з російських в’язниць.

Як було б іронічно, якби хтось дав їм грошей, щоб вони пішли і влаштували хаос у росії.

Мій досвід роботи з найманцями показує, що вони не надто розбірливі в тому, чиї гроші беруть.

Про остаточне звільнення «Генерала Армагеддона» Сергія Суровікіна оголосили того самого дня, коли прибрали Пригожина.

Путін тепер позбувся своїх найефективніших воєначальників, і йому залишилися канцелярські працівники, такі, як міністр оборони Сергій Шойгу і начальник Генерального штабу Валерій Герасимов, щоб керувати боями в Україні та захистом москви.

У цих людей можуть бути скрині з медалями, але ці медалі за «рукоділля і кулінарію», а не за бойові дії, як у Суровікіна та Пригожина.

Погано керована армія — це набрід, який, найімовірніше, розвернеться і побіжить, і саме це зараз створив путін.

Найімовірніше, ситуація стане ще гіршою, але після усунення Суровікіна і Пригожина для труни путіна не знадобиться ще багато цвяхів», каже Бреттон-Гордон.

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