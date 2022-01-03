Сколько в Украине будет стоить бензин и автогаз в 2022 году: прогноз аналитика

Появился прогноз по ценам на бензин, дизтопливо и автогаз в 2022 году в Украине.

Его озвучил директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн в комментарии СМИ.

По словам эксперта, стоимость нефтепродуктов в Украине зависит от мировых котировок нефти и курса валют. Оба фактора — непредсказуемы.

«Исходя из цены нефти 80 долларов за баррель и прогнозного курса 28,05 грн за доллар, предельная цена литра бензина А-95 в 2022 году составит около 32,8 грн (сегодня — 30,2 грн), дизтоплива — 31,24 грн (сегодня — 29,44 грн), автогаза — до 20 грн (сегодня — 19,06 грн)», — говорит Куюн.

Впрочем, говорит он, прогноз является условным, поскольку многие факторы учесть невозможно.

«Пандемия перечеркнула все прогнозы нефтяных цен и подходы к ним. К этому добавляется множество внутренних факторов. Ведь в украинской экономике многое зависит от того, каким будет урожай, какими будут цены на руду и прокат, нападет ли Путин, продолжит ли «сходить с ума» цена на природный газ? От всего этого и будет зависеть в 2022 году стоимость горючего на заправках», — резюмировал аналитик.

Ранее Куюн заявлял, что каждый пятый литр бензина в Украине производится на нелегальных НПЗ.

Источник: УНИАН