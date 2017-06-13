Отмена виз ЕС для Украины стала ударом для Кремля - Wyborcza

Российская пропаганда старается изо всех сил убедить зрителей, что Европа якобы "оскорбила" украинцев, когда упростила для них пересечение границы.

Кремлевские СМИ оплакивают тяжелую судьбу украинцев, которых Европа "обидела", когда разрешила им приезжать к себе без виз.

Об этом на страницах Gazeta Wyborcza пишет обозреватель Вацлав Радзивинович, добавляя, что любимая газета Владимира Путина "Комсомольская правда" обратилась к поэтическим метафорам, написав, что украинцы теперь могут "увидеть Париж и умереть, но буквально". На "Первом" телеканале Дмитрий Киселев рассказывал о непоправимой обиде, которую европейцы якобы нанесли гражданам Украины. Ведь пересечь границу "станет сложнее", поездку на Запад могут себе позволить менее 8% украинцев, и визовую либерализацию могут в любой момент отменить. И вообще, не понятно, почему это украинцы становятся в очереди за биометрическими паспортами, чтобы потом на границе над ними издевались европейцы.

Но, как пишет обозреватель, на самом деле россияне "раздражены тем, что "укрофашисты" получили то, чего россияне еще не скоро дождутся".

"Отмена виз для украинцев стала сильным ударом для Кремля. Каждый его представитель в течение трех лет решительно утверждал, что граждане "бандеровского Киева" дождутся разве что "ушей дохлого осла" (любимая поговорка Путина), а не "безвиза". Но открытие границ заставляет россиян задуматься. Особый повод для рефлексий получили жители Крыма, для которых "безвиз" был нужен даже больше, чем людям из других регионов Украины. А теперь, благодаря Путину, именно им достались "уши дохлого осла", - пишет польский обозреватель.

В свою очередь, издание Rzeczpospolita писало, что польские компании боятся безвиза для Украины. Работодателям не хватает рабочих. И они боятся, что украинские заробитчане начнут искать более выгодные условия работы в Западной Европе. Безвизовый режим не дает права на трудоустройство и касается только туристических, учебных и деловых путешествий. Однако в Польше не очень верят в суровость этого условия.

В полночь 11 июня в восьми первых государствах-членах Европейского Союза началось действие безвизового режима для граждан Украины, которые путешествуют с биометрическими паспортами. Таким образом, начал действовать регламент ЕС о визовой либерализации с Украиной.