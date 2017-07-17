В Харькове будут судить арендатора парковки за долг в 1, 5 миллиона гривен

Харьковская местная прокуратура №4 направила в Хозяйственный суд области иск о взыскании задолженности за аренду земельных участков с одного из обществ города и расторжения договора и возврата общине города почти 3 га земли. Об этом пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова, еще в 2009 году между Харьковским городским советом и одним из местных обществ с ограниченной ответственностью заключен договор аренды двух земельных участков несельскохозяйственного назначения.

Участка площадью 0,15 га и более 2,8 га в одной из парковых зон города вблизи Московского проспекта было выделено для строительства торгово-развлекательного, офисного и гостиничного комплексов, жилой застройки. Однако строительство так и не началось.

Кроме того, общество больше года вообще не платило за аренду и задолжало в бюджет более полумиллиона гривен.

Общая нормативная денежная оценка земельных участков составляет более 22 млн. Грн. (более 1 млн. грн. и более 21 млн. грн.).

