Подозреваемая в смертельном ДТП, в котором погиб 19-летний спортсмен, находится не в СИЗО, а в больнице, - активист

Подозреваемая в смертельном ДТП 6 июля, в котором погиб 19-летний спортсмен Андрей Бессонов, Ольга Котова после избрания ей меры пресечения находится не в СИЗО, а в больнице скорой и неотложной помощи, куда ее доставили для прохождения предварительного медицинского осмотра.

Об этом сообщил активист Антон Сосницкий на своей странице в Facebook.

«Несмотря на то, что Котова лежит в конвойной палате отделения интенсивной терапии, истинная тяжесть состояния ее здоровья вызывает сомнения и вот почему:

Весь букет хронических заболеваний не помешал ей получить водительское удостоверение и управлять ТС.

2) Два дня после ДТП Котова находилась дома - предполагаем - искали адвоката, с которым позже определялись с линией защиты.

3) Во всех последующих медицинских учреждениях нам подтвердили, что с учетом теперешнего состояния Котовой, она может присутствовать в судебном заседании.

4) «О чудо!» - Котова, умирающая в скорой под стенами Киевского районного суда Харькова, после тщетных попыток уехать на другой скорой, встала и пошла в суд, где «благополучно» перенесла судебное заседание и несмотря на жалостливые заявления своего адвоката о том, что «Котова может умереть в любую минуту», нашла в себе силы перебивать сторону потерпевших, обвиняя их во лжи, при этом чувствуя себя здоровее многих слушателей», - написал Антон Сосницкий.

«В поисках справедливости, нам буквально приходится идти по следам Котовой и «бить» по липким рукам, которые наряду с адвокатом водителя Prado не прочь поживиться в этой ситуации, в обмен на содействие в построении линии защиты и подготовке благодатной почвы для предстоящей апелляции», - добавил активист.