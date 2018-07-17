Подозреваемая в смертельном ДТП, в котором погиб 19-летний спортсмен, находится не в СИЗО, а в больнице, - активист

17 июля 2018 г. 11:50
164 просмотра

Подозреваемая в смертельном ДТП 6 июля, в котором погиб 19-летний спортсмен Андрей Бессонов, Ольга Котова после избрания ей меры пресечения находится не в СИЗО, а в больнице скорой и неотложной помощи, куда ее доставили для прохождения предварительного медицинского осмотра. 

Об этом сообщил активист Антон Сосницкий на своей странице в Facebook.

«Несмотря на то, что Котова лежит в конвойной палате отделения интенсивной терапии, истинная тяжесть состояния ее здоровья вызывает сомнения и вот почему:

  1. Весь букет хронических заболеваний не помешал ей получить водительское удостоверение и управлять ТС.
    2) Два дня после ДТП Котова находилась дома - предполагаем - искали адвоката, с которым позже определялись с линией защиты.
    3) Во всех последующих медицинских учреждениях нам подтвердили, что с учетом теперешнего состояния Котовой, она может присутствовать в судебном заседании.
    4) «О чудо!» - Котова, умирающая в скорой под стенами Киевского районного суда Харькова, после тщетных попыток уехать на другой скорой, встала и пошла в суд, где «благополучно» перенесла судебное заседание и несмотря на жалостливые заявления своего адвоката о том, что «Котова может умереть в любую минуту», нашла в себе силы перебивать сторону потерпевших, обвиняя их во лжи, при этом чувствуя себя здоровее многих слушателей», - написал Антон Сосницкий.

«В  поисках справедливости, нам буквально приходится идти по следам Котовой и «бить» по липким рукам, которые наряду с адвокатом водителя Prado не прочь поживиться в этой ситуации, в обмен на содействие в построении линии защиты и подготовке благодатной почвы для предстоящей апелляции», - добавил активист.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.