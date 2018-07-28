В Сети уличили депутатов в публикации одинаковых постов о пенсиях

28 июля 2018 г. 13:43
Источник: Новое Время
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Пользователи Facebook заметили, что в гражданских приемных нардепов от БПП и Воля народа содержится сообщение идентичного содержания.

Скриншоты опубликовал блогер под псевдонимом Баба і кіт.

На них депутаты Верховной Рады Сергей Березенко - БПП, и Максим Микитась - Воля Народа, требуют от правительства выплатить пенсии пенсионерам и отмечают, что "люди привыкли рассчитывать на их помощь". 

Сейчас на Facebook-странице Березенко сообщение осталось в том же виде, как на опубликованном блогером скриншоте. 

У Микитася же пост изменен.

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