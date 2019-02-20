В Харькове разоблачили группу наркодельцов, в которую входил полицейский

Харьковские правоохранители разоблачили инспектора-криминалиста отдела полиции метрополитена в наркоторговле.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, задержали 27-летнего старшего лейтенанта полиции во время сбыта наркозависимому пакета с каннабисом в рамках негласных следственных действий.
Как выяснило следствие, наркотики полицейсике закупал в Купянске у давних знакомых, которые в собственном доме занимались выращиванием конопли и изготовлением наркотиков, которые они сбывали на территории райцентра и в Харькове.
Полицейский сбывал каннабис наркозависимым харьковчанам.
Деньги за товар получал как «наличными», так и переводами на банковскую карточку.
В ходе обысков по местам проживания преступной группы правоохранители изъяли более 41 кг каннабиса, 75 кустов конопли, пакеты и колбы с семенами, устройства для курения и оборудование для изготовления наркотических средств.
На данный момент по делу правоохранители задержали 4 человек.
Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 УК Украины.
На данный момент решается вопрос об объявлении подозрений задержанным и избрании им меры пресечения.