В Харькове разоблачили группу наркодельцов, в которую входил полицейский

Харьковские правоохранители разоблачили инспектора-криминалиста отдела полиции метрополитена в наркоторговле.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации начальника управления прокуратуры области Ивана Тарасова, задержали 27-летнего старшего лейтенанта полиции во время сбыта наркозависимому пакета с каннабисом в рамках негласных следственных действий.

Как выяснило следствие, наркотики полицейсике закупал в Купянске у давних знакомых, которые в собственном доме занимались выращиванием конопли и изготовлением наркотиков, которые они сбывали на территории райцентра и в Харькове.

Полицейский сбывал каннабис наркозависимым харьковчанам.

Деньги за товар получал как «наличными», так и переводами на банковскую карточку.

В ходе обысков по местам проживания преступной группы правоохранители изъяли более 41 кг каннабиса, 75 кустов конопли, пакеты и колбы с семенами, устройства для курения и оборудование для изготовления наркотических средств.

На данный момент по делу правоохранители задержали 4 человек.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309 УК Украины.

На данный момент решается вопрос об объявлении подозрений задержанным и избрании им меры пресечения.