Полиция ищет 14-летних братьев, пропавших после ссоры с родителями

В Харьковской области правоохранители разыскивают пропавших 14-летних братьев-двойняшек, Гуменного Павла и Гуменного Александра.

Как сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, ребята ушли из дома после ссоры с родителями, и где они находятся на данный момент - неизвестно.

Приметы: обоим подросткам на вид 14-15 лет, они ростом 150 см, имеют среднее телосложение, русые волосы и светлые глаза.

Братья были одеты в синие футболки с надписью и черные шорты.

В случае установления местонахождения пропавших подростков полицейские просят позвонить по телефонам: 050-34-44-072, 102 или обратиться в полицию другими доступными способами.