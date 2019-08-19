Визит Нетаньяху в Украину: Бутусов опроверг информацию об инциденте с караваем

Как сообщалось, сегодня, 19 августа, в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху со своей супругой Сарой.

Ссылаясь на израильские русскоязычные издания, украинские СМИ сообщали, что Сара Нетаньяху, сопровождающая своего супруга во время визита, бросила на пол кусок каравая, который по украинской традиции подносят гостям, обмакивая в соль.

Сообщалось, что глава правительства Израиля, уже знакомый с этим ритуалом, отломил кусочек хлеба, обмакнул его в соль и надкусил. После этого он передал ломтик супруге, но та "бросила его на пол". Также сообщалось и об инциденте с экипажем самолета.

Редактор издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов опроверг данную информацию.

"Россия ведет информационную войну для дискредитации визита Беньямина Нетаньяху.

Русскоязычные СМИ Израиля распространили дискредитирующую информацию, что якобы жена премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху во время визита в Украину вначале якобы бестактно отчитала экипаж самолета, а затем якобы выбросила кусок хлеба, которым ее угостили по прилету в Украину», - написал он в Фейсбук. - Во-первых, нет никаких подтверждений, никаких имен, никаких свидетелей относительно какого-то инцидента с женой премьер-министра в самолете. Во-вторых, на видео, где встречают супругов Нетаньяху, очевидно, что если Сара Нетаньяху и уронила какой-то кусочек хлеба, то явно случайно, никаких бросков она не производила, и вообще старалась вести себя благожелательно и согласно протоколу".

По словам Бутусова, премьер-министр Израиля посещает нашу страну впервые с начала российской агрессии в Украине, и этот прорыв очень болезненно воспринят в РФ.

"Москва прекрасно понимает, что укрепление связей Украины с Израилем будет направлен прямо или косвенно на противодействие российскому влиянию, - пишет Бутусов, - За последние годы Израиль продал в Украину средства радиоэлектронной борьбы для двух наших ведомств, средства связи для одной из воинских частей, и программы сотрудничества расширяются. Речь идет о модернизации истребителей, о продаже радаров. Вся эта техника на порядок выше классом любых российских образцов. Израиль заинтересован в сдерживании РФ, чтобы ограничить экспансию Путина в Сирии, чтобы противодействовать союзу России с террористами "Хезболлах" и Ирана".

Российские информационные войны направлены на приуменьшение важности визита Нетаньяху, чтобы отвлечь внимание с прорывного политического значения этого визита, отметил Бутусов, рекомендуя СМИ "не поддаваться на такие провокации".

Между тем в комментариях под постом Бутусова разгорелись споры. Мнения пользователей, просмотревших видео, где глава правительства Израиля передает своей супруге кусок каравая, разделились. Одни посчитали, что она все же бросила его на пол, другие - что случайно уронила.

Напомним, прошлый раз премьер-министра Израиля посещал Украину еще в марте 1999 года.