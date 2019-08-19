 

"Не взятка, а изгнание нечистой силы". Адвокат, который фигурировал в скандальном деле "судьи-экзорцистки", вошел в Комиссию по правовой реформе при Президенте

19 августа 2019 г. 19:35
Автор: Кристина Асыка
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Накануне указом Президента в комиссию по вопросам правовой реформы вошел доцент Харьковского юридического университета Александр Дроздов. Во время исследования его биографии в поле зрения журналистов попали материалы дела, в котором он был одним из фигурантов. Его без широкой огласки закрыли еще в 2012 году.

А началось все двумя годами ранее, когда в 2010-м судью одного из райсудов Харькова Ольгу Донец правоохранители обвинили в получении взяток. В ее кабинете сотрудники СБУ установили камеры видеонаблюдения.

Расследовали дело два года. По убеждению судьи, деньги, которые изображены на видео - сувенирные, ими она выполняла специальный обряд. Ведь ей часто вместе с землей, иглами и маком подбрасывали в дела деньги. Чтобы прекратить это обратилась к гадалкам, которые советовали ей приходить с ними в церковь, а также развеивать над материалами дела.

Впрочем, допросить гадалок следователям так и не удалось, они на тот момент уже умерли по естественным обстоятельствам. В обнародованных материалах значится, что вместе с судьей во время передачи средств задержали и адвоката Александра Дроздова.

В 2010-м его заподозрили в том, что он якобы выступил инициатором взятки. Впоследствии собственноручно написал и явку с повинной. Однако оказалось, что сделал это он под давлением. По крайней мере, так говорит адвокат Дроздова Александр Гунченко.

Александр Гунченко, адвокат Александра Дроздова

Лично в моём присутствии следователь Генеральной прокуратуры делал ему предложение, как говорят: «от которых нельзя отказаться». Ссылаясь на то что, если Дроздов не станет «петь под дудку» органам досудебного расследования, то ему это грозит неприятностями

Деньги же, которые он передавал - брал в долг. Так же наличие денег в своем кабинете объяснила и сама Ольга Донец. Вскоре дело было закрыто следователем прокуратуры Харьковской области за недоказанностью в совершении преступления. В Киевском райсуде Донец продолжила работать до 2013 года.

Видео: 

Адвокат, который вошел в Комиссию по правовой реформе при Президенте - 19.08.19

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