Часть «Барабашово» хотят подчинить коммунальному предприятию

Накануне на сессии горсовета коммунальное предприятие "Харківпаливо" переименовали в КП " Міський торговий ринок" за это решение проголосовало 56 депутатов. Мэр это объяснил просто - земля на рынке "Барабашово" должна быть в коммунальной собственности. Это решение администрация торгового центра считает политически мотивированным.

Сергей Платонов, первый заместитель гендиректора ЧАО "Концерн АВЭК и Ко"

Создание очередного коммунального предприятия городскими властями Харькова направлено на легализацию рейдерского захвата центра торговли "Барабашово”. Отмечу что у нас нет земельных проблем. Концерн АВЕК и Ко оплачивает все платежи в бюджет и налоги за землю в полном объёме. Торговый центр "Барабашово" работает более 20 лет. Это тысячи предпринимателей и их семей, которые имеют возможность работать и обеспечивать свои семьи.

В последнее время, по словам Сергея Платонова, участились провокации со стороны так называемых «инициативных групп» торгового центра. Так, около полутора десятков активистов, заручившись поддержкой радикальных организаций, оказывают давление на «Барабашово». Сами предприниматели торгового центра такие действия не поддерживают и даже просят Нацполицию защитить их от действий «инициативщиков». Под обращением в полицию - несколько тысяч подписей.

Я как замначальника следственного управления подполковник полиции, гарантирую о том, что указанная петиция будет зарегистрирована и рассмотрена руководством.

И администрация торгового центра, и предприниматели уверены: попытки манипулирования общественным мнением и дестабилизации ситуации на «Барабашово» представляют прямую угрозу общественному спокойствию, а, иногда, здоровью и безопасности людей. Так, например, как это было во время попытки наладить альтернативное электроснабжение отдельных торговых объектов без технической документации и соблюдения необходимых норм и правил безопасности.