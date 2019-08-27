Сервисное обслуживание компрессоров®

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27 августа 2019 г. 11:40
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Своевременное сервисное обслуживание и ремонт призваны обеспечить нормальную работу компрессорного оборудования и продлить срок его эксплуатации.

Причины поломки компрессорного оборудования
Ремонт компрессора требует проведения диагностики для установления причины возникновения неисправности.

Чаще всего причиной поломки агрегата становится нарушение правил монтажа, несоблюдение требований эксплуатации и использование
расходных материалов, например, масла, не рекомендованных производителем.

Есть и другие причины неисправности компрессорного оборудования:

1. Утечка воздуха. С увеличением срока эксплуатации компрессора его трубы, шланги, дренажи, уплотнители и другие компоненты начинают изнашиваться, растрескиваться и пропускать воздух, что приводит к потере мощности агрегата и его неизбежной поломке.
2. Засоренные воздушные фильтры. Воздушные фильтры быстро загрязняются без регулярной очистки и замены, из-за чего компрессору становится тяжелее закачивать воздух, что увеличивает расход электроэнергии.
3. Превышение предела давления. Работа компрессора под требуемым давлением – одно из основных требований к его эксплуатации. Запуск при давлении, превышающем допустимый производителем уровень, увеличивает нагрузку на систему агрегата и может привести к сбою в ее работе.

Сервисное обслуживание и ремонт промышленных компрессоров

Сервисные работы и ремонт в рамках ТО могут проводиться в период действия гарантии, после истечения гарантийного срока дилера, но в течение гарантийного периода производителя или на основании договора купли-продажи агрегата. Другой вариант – ремонт и сервисное обслуживание в рамках нового заключенного договора на предоставление услуг.

В зависимости от типа компрессора – винтовой, поршневой или центробежный – список работ по сервисному обслуживанию может меняться. Сервисные работы и ремонт поршневого агрегата чаще всего включают в себя замену расходников:

 масла;
 воздушных фильтров;
 поршней и коленвала;
 прокладок и колец.
Сервисное обслуживание винтового компрессора предполагает замену:
 масла и сальников;
 масляного и воздушного фильтра;
 фильтра-сепаратора.

При проведении капитального ремонта компрессор полностью разбирается, после чего проводится ревизия всех его деталей и замена износившихся узлов.

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