 

Секреты приготовления сочного шашлыка®

16 сентября 2019 г. 12:46
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Начало осени — прекрасная пора для уютных посиделок на природе с семьей и друзьями. Свежий воздух, ароматный шашлык и веселые игры — что может быть лучше в завершение теплого сезона? Чтобы такой досуг запомнился надолго, мы поделимся секретами, как приготовить сочный и вкусный шашлык без лишних хлопот. 

Как правильно выбрать мясо

Всегда можно купить в супермаркете готовые наборы для шашлыка, но куда более интересно готовить самому. Главный секрет вкусного шашлыка — качественное мясо. При нажатии оно должно быть упругим, с равномерным цветом и без посторонних запахов. Отдайте предпочтение свинине, баранине или телятине. Лучшие выбирать такие части мяса:

  • спинную — толстый край, тонкий край, антрекот;

  • толстый филей (оковалок);

  • вырезку.

Не забудьте также при выборе о таких тонкостях: 

  • Не берите замороженные продукты. Они отдадут все полезные вещества и соки при разморозке. 

  • Выбирайте мясо с небольшими прослойками жира. Так вкус будет более насыщенным. 

  • Покупая на шашлык свинину берите шейную часть, у баранины окорок или спинную тушу, а вот в говядине — лопаточную часть. 

Секреты маринования мяса

У каждой семьи есть свой собственный секрет самого вкусного шашлыка, но есть несколько общих секретов: 

  • Не зацикливайтесь на изощренных методах мариновки, а также забудьте о плотных консистенциях.

  • Качественное мясо достаточно приправить солью, перцем, розмарином или тимьяном. 

  • Если есть желание добавить пикантности — добавьте по вкусу соусов. 

  • Постарайтесь стейки солить в самом конце, чтобы не высасывать соки из мяса. 

  • Старайтесь мариновать продукты в эмалированной или стеклянной посуде. Так блюдо не впитает посторонние вкусы, не окислится как в металлической или алюминиевой.

Как правильно жарить 

Чтобы в конце получить отличный мягкий шашлык с сочной корочкой, его нужно правильно приготовить. Классический вариант — это нанизывание на шампуры или жарка на сетке. Но многие известные шеф-повара мира используют также вок-сковороды. Пламя мгновенно нагревает ее поверхность. Это позволяет быстро обжаривать продукты, не давая им пустить сок, образовывая тонкую корочку. Купить сковороду вок можно в любом супермаркете или специализированном магазине посуды.

Обычно шашлык в Киеве готовят на большом огне, доводя его до хрустящей карамельной корочки. А после приготовления дают постоять еще минут 10, ведь температура внутри мяса все равно продолжает расти еще какое-то время. И есть шанс получить сухое безвкусное блюдо. 

Советуем завести себе планинг для записи всех самых интересных и вкусных рецептов маринада для шашлыка. Так они всегда будут под рукой, и в любой момент вы побалуете близких своими кулинарными способностями. Приятного аппетита!

 

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