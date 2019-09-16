Секреты приготовления сочного шашлыка®

Начало осени — прекрасная пора для уютных посиделок на природе с семьей и друзьями. Свежий воздух, ароматный шашлык и веселые игры — что может быть лучше в завершение теплого сезона? Чтобы такой досуг запомнился надолго, мы поделимся секретами, как приготовить сочный и вкусный шашлык без лишних хлопот.

Как правильно выбрать мясо

Всегда можно купить в супермаркете готовые наборы для шашлыка, но куда более интересно готовить самому. Главный секрет вкусного шашлыка — качественное мясо. При нажатии оно должно быть упругим, с равномерным цветом и без посторонних запахов. Отдайте предпочтение свинине, баранине или телятине. Лучшие выбирать такие части мяса:

спинную — толстый край, тонкий край, антрекот;

толстый филей (оковалок);

вырезку.

Не забудьте также при выборе о таких тонкостях:

Не берите замороженные продукты. Они отдадут все полезные вещества и соки при разморозке.

Выбирайте мясо с небольшими прослойками жира. Так вкус будет более насыщенным.

Покупая на шашлык свинину берите шейную часть, у баранины окорок или спинную тушу, а вот в говядине — лопаточную часть.

Секреты маринования мяса

У каждой семьи есть свой собственный секрет самого вкусного шашлыка, но есть несколько общих секретов:

Не зацикливайтесь на изощренных методах мариновки, а также забудьте о плотных консистенциях.

Качественное мясо достаточно приправить солью, перцем, розмарином или тимьяном.

Если есть желание добавить пикантности — добавьте по вкусу соусов.

Постарайтесь стейки солить в самом конце, чтобы не высасывать соки из мяса.

Старайтесь мариновать продукты в эмалированной или стеклянной посуде. Так блюдо не впитает посторонние вкусы, не окислится как в металлической или алюминиевой.

Как правильно жарить

Чтобы в конце получить отличный мягкий шашлык с сочной корочкой, его нужно правильно приготовить. Классический вариант — это нанизывание на шампуры или жарка на сетке. Но многие известные шеф-повара мира используют также вок-сковороды. Пламя мгновенно нагревает ее поверхность. Это позволяет быстро обжаривать продукты, не давая им пустить сок, образовывая тонкую корочку. Купить сковороду вок можно в любом супермаркете или специализированном магазине посуды.

Обычно шашлык в Киеве готовят на большом огне, доводя его до хрустящей карамельной корочки. А после приготовления дают постоять еще минут 10, ведь температура внутри мяса все равно продолжает расти еще какое-то время. И есть шанс получить сухое безвкусное блюдо.

Советуем завести себе планинг для записи всех самых интересных и вкусных рецептов маринада для шашлыка. Так они всегда будут под рукой, и в любой момент вы побалуете близких своими кулинарными способностями. Приятного аппетита!