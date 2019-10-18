 

Работникам КП "Харьковские тепловые сети" начали выплачивать зарплаты

18 октября 2019 г. 19:19
Автор: Алина Тюхай
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Работники харьковских тепловых сетей бастуют с начала отопительного сезона. В знак протеста они не подключают здания к системе отопления. А все потому, что последний раз зарплату они получали еще в июле. Сегодня утром к протестующим присоединились три участка Немышлянского филиала ХТС.

Денег даже после того, как благодаря огласке в СМИ и пикетам сотрудников на последней сессии депутаты выделили 90000000 гривен предприятию, еще не было.

Но как только о забастовке в Немышлянском районе заговорили в СМИ, деньги начали поступать на карточки работникам. Поэтому говорить с журналистами они уже не захотели.

Виктория Коробченко, мастер КП «Харьковские тепловые сети», по телефону

У нас была цель получить наши деньги, мы их получили. Переливать из пустого в порожнее -  смысл?

По телефону женщина рассказала, что задолженность по заработной плате выплатили за июнь, июль и август. И у ближайших банкоматов по ее словам уже собираются очереди из сотрудников теплосетей.

Виктория Коробченко, мастер КП «Харьковские тепловые сети», по телефону

Всем. И начальникам, и рабочим, и ТЭРовцам. Полностью, больше всего должны были начальникам, им за июнь выплатили только 45 процентов и полностью заплатили 55%, июль и август - полностью всем, и управление на Мефодиевской стоит в очереди к банкомату, позвонили, сказали. Андреев пообещал - в понедельник 50 % сентября даст.

На фоне сообщений о крайне тяжелом финансовом положении на коммунальном предприятии в последнее время стали все чаще стала появляться информация о том, что руководящее звено ХТС делает дорогостоящие приобретения, такие как элитные авто, или недвижимость.

Так, накануне начальник первого участка теплосетей Валерий Лоренко в первых числах октября приобрел себе квартиру. Об этом стало известно из изменений в имущественном состоянии на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Евгений Лисичкин, аналитик "Харьковского антикоррупционного центра"

Придбав квартиру у Харкові площею 55 кв. м за 617 тисяч гривень. Там майже 25 тисяч доларів. При тому, що разом з дружиною у минулому році Валерій Лоренко там заробив 170 тисяч гривень, готівкою разом з дружиною  - 400 тисяч гривень. Навіть на квартиру у них не було коштів, щоб її придбати.

Впрочем, связаться с самим Лоренко, чтобы получить хоть какие-то объяснения, сегодня не удалось. Пресс-служба предприятия также не смогла предоставить какой-либо информации по этому вопросу.

 

Видео: 

Работникам КП "Харьковские тепловые сети" начали выплачивать зарплаты 18.10.19

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