Раненого под Новотроицким комбрига доставили в харьковский госпиталь (видео)

Двух тяжелораненых бойцов, среди которых командир 128-й горно-штурмовой бригады, доставили в больницу в Харькове. Об этом говорится в сюжете ТСН.
«Вчера два человека из состава ВСУ получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве», - рассказал боец ВСУ.
Ближе к ночи в сети появилось сообщение, что тяжелые ранения получили двое военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады, а именно командир бригады Евгений Коростелев и командир взвода одного из батальонов.
По данным корреспондента, командир бригады приехал на передовую с несколькими офицерами подразделения.
В сопровождении командира взвода, который держит участок обороны, он пошел осматривать передовые позиции, где и получил тяжелое ранение.
Говорят, что по звуку взрыв был похож на взрыв гранаты.
Военных сразу доставили в Волноваху.
Там сделали первую операцию, после чего утром бортом санитарной авиации обоих раненых доставили в госпиталь в Харьков.