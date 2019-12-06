В правительстве назвали причину долгих переговоров с МВФ

06 декабря 2019 г. 14:45
Источник: Зеркало недели

Переговоры с  Международным валютным фондом продолжаются до сих пор, поскольку Кабинет министров намерен выполнить все пункты новой программы сотрудничества. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявила министр финансов Оксана Маркарова.

"Новую программу на 3 года нельзя обсудить за несколько лет ... потому что мы говорим с вами о той программе, которую мы планируем выполнять, которая есть в наших планах, с реалистичными сроками. Потому что в этот раз мы должны не просто начать выполнять новую программу и прекратить, как это было много раз, или начать выполнять и отказаться. Мы должны ее выполнить и выйти из нее и иметь экономику в таком состоянии, чтобы не нуждаться в МВФ", - сказала министр.

Напомним, что Кабмин продолжает переговоры с МВФ о новой трехлетней кредитной программе сотрудничества. 

Миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом работала в Украине с 14 ноября по 22 ноября. Обсуждалась возможность открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF, согласие на которую планировалось получить до конца 2019 года.

 

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