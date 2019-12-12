ООН уточнила число погибших на Донбассе мирных жителей

С начала вооруженного конфликта на Донбассе с 2014 году погибли 3344 мирных жителей. Об этом на брифинге в Киеве заявила глава миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

По ее словам, миссия ООН зафиксировала гибель 3344 мирных жителей на Донбассе по обе стороны линии соприкосновения.

Более 7 тысяч гражданских получили ранения с начала конфликта в 2014 году.

За последние три месяца погибли шестеро мирных жителей и 36 были ранены. Общее число жертв среди гражданских в 2019 году достигло 162 человек, из них 26 погибли.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе двое украинских военных получили ранения.

В течение 11 декабря пророссийские вооруженные формирования 10 раз нарушили режим прекращения огня.