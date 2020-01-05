В Украине создадут туристический портал

05 января 2020 г. 19:09
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал создание единого туристического портала. Об этом говорится на правительственном портале.

По словам украинского премьера, единый туристический портал, который будет работать онлайн и в телефонном режиме, будет создан на базе Министерства культуры, молодежи и спорта.

"Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это, конечно, сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь", - пояснил он.

Гончарук добавил, что создание единого туристического портале предусмотрено программой деятельности правительства, которая была утверждена в сентябре 2019 года. 

Туристический портал планируют запустить к осени 2020 года, а в регионах создадут локальные туристическо-информационные центры.

Напомним, ранее министр культуры Владимир Бородянский заявил, что развитие туризма станет одним из приоритетов для Минкульта.

 

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