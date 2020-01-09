Турецкий поток запустили. Сколько потеряет Украина

Украина недополучит около 450 млн долларов доходов от транспортировки газа, который ранее шел в Южную Европу по украинской территории, а теперь пойдет "Турецким потоком", заявил оператор украинской ГТС.

Первую ветку этого газопровода накануне торжественно открыли президенты России и Турции. Ею в Турцию, а оттуда - в Южную Европу может идти почти 16 млрд кубов газа в год. В общем проект рассчитан на транспортировку более 31 млрд кубов газа.

Куда идет поток?

Проект возник в "осколках" другого, "Южного потока", реализацию которого заблокировал ЕС. Однако и "Турецкий поток" был на грани закрытия после того, как в Турции сбили российский Су-24 в конце 2015 года. Но уже в следующем году проект восстановили.

Турция импортирует из России в 30 млрд кубов газа в год. Около половины этого газа идет через другой трубопровод - "Голубой поток". Остальные - по настоящее время - шла через Украину и Юго-Восточную Европу.

Теперь Турция будет получать весь российский газ напрямую, а южный коридор украинской газотранспортной системы пока будет работать только на доставку российского газа в Молдову и Румынию.

Зато российский газ через Турцию теперь будут получать Болгария и Сербия, которые были среди тех, кто больше всего страдал от "газовой войны" между Киевом и Москвой в январе 2009.

Потери или "недополученный доход"

По словам руководителя "Оператора ГТС Украины" Сергея Макогона, изменение маршрута будет означать, что украинская сторона может потерять до 15 млрд кубов газового транзита или около 450 млн долларов. Впрочем, господин Макогон не называет это убытками:

"Это нельзя назвать убытками, это недополученный доход", - заявил руководитель ОГТСУ, добавив, что компания попытается компенсировать этот недополученный доход, предложив свободные мощности "другим поставщикам в регионе".

Потери в полмиллиарда долларов реальны, но в полной мере они станут ощутимыми тогда, когда будет достроена вторая ветка "Турецкого потока", считает президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

Надо осознавать, говорит эксперт, по новым договоренностям с "Газпромом" в этом году транзит российского газа через Украину должен составлять 65 млрд кубов, поэтому потери от "Турецкого потока" "мешать" почти треть от этих объемов.

А дальше, напоминает господин Гончар, согласно договоренностям, транзит должен уменьшиться до 40 млрд кубов в год. Для сравнения, в этом году через украинскую ГТС прошло почти 90 млрд кубов российского газа.

Размер имеет значение

Впрочем, потери от "Турецкого потока" - лишь часть от того, чего Украина не досчитается тогда, когда заработает вторая ветвь "Северного потока", которая имеет значительно большую мощность и рассчитана на транспортировку до 55 млрд кубов газа в год.

Итого, отмечает Михаил Гончар, эти два газопровода, как и предсказывали эксперты, способные вообще перекрыть украинский маршрут, и позволят России поставлять газ в Европу мимо Украины. И понадобится на это около пяти лет - именно на такой срок заключены новые украинские-российские соглашения о транзите газа.

"Это то, чего и стремится Россия, - чтобы запустить оба проекты на полную мощность и" обнулить "транзит через Украину, потому что общая мощность обоих потоков - 86 млрд кубов - это примерно столько, сколько сейчас идет через ГТС Украины", - говорит эксперт .

По итогам прошлого года из Украины прошло до половины от всего российского газового экспорта в Европу.