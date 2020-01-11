Насиловали дубинками, ломали руки и ноги: осужденные рассказали о пытках в Алексеевской колонии № 25

Насиловали дубинками, ломали руки и ноги и топили в потери сознания - о таких ужасах и систематических избиениях правозащитникам рассказали осужденные Алексеевской колонии № 25. Хотя она считается образцовой, и там даже есть зоопарк с аллигатором, церковь и зимний сад, осужденные предпочитают сюда не попадать, потому что среди заключенных ее зовут самой страшной, рассказывает Сергей. Он освободился из Алексеевской колонии несколько дней назад, и хотя пробыл он там всего месяц - насмотрелся разного. И более того - стал свидетелем событий 8 января.

Сергей Ларин, бывший узник

Я спал вообще. Меня разбудили, я - раз, он: ты куда? Я говорю: носки надеть, - нет. Меня в трусах выволокли в штаб и так всех тех, кто ходил к правозащитной группе и тогда писали заявление о факте насильства и избиения. Притянули в штаб нас, положили голыми, вытянули через локальный сектор, по улице нас несли раздетыми. Бросили, вот так вот, у нас руки за спиной. В наручниках, а теперь говорят: поползли на четвертый этаж на пузе.

На полу узники провели девять часов. После чего осужденных заставили написать объяснительные записки, что они якобы препятствовали обыскам, и поэтому к ним применили физическую силу и спецсредства и перевели в другие колонии.

События 8 января в колонии правозащитники объясняют тем, что таким образом колония получила возможность ввести режим особых условий и не пускать никого на территорию, пока как минимум синяки с тел осужденных сойдут. И другие доказательства можно будет скрыть.

Тамила Беспалая, адвокат ХПГ

Причому різні обладнання - це потрібно знайти, це є десь приміщення, де знаходяться ці всі, так би мовити, засоби для цих катувань. Відбувається це все приблизно в одному місці - це в штабі, третій-четвертий поверх, буквально за всіма заявами нам уце стало відомо. І саме найстрашніше, що мені здається - це суїцид.

Правозащитников, адвокатов и даже помощников народных депутатов не пускали в колонию не один раз. Но об ужасах, которые здесь происходят, правозащитники все же узнают.

Геннадий Токарев, руководитель Центра стратегического защиты ХПГ

Коли парня, молодого парня після його приїзду до колонії, ну, побили, звичайно, зв'язали і скотчем зв'язали на сім діб. Ну, лише давали пити і зв'язали так, щоб він міг лише дихати лише, ну, в пів сили, розумієте і шоб він і дихати нормально не міг. І ясно що всі ці фізіологічні потреби він справляв під себе, і коли його розмотали. То він побачив черв'яків, які їли його відмерлу тканину.

Зато пресс-служба 25 колонии сообщила, что начальник учреждения издал приказ о временном прекращении свиданий в связи с введением особых условий с целью стабилизации обстановки.

В колонии уверяют: бунта не было, была попытка дестабилизации ситуации, а сейчас она в учреждении удовлетворительная и управляемая. А по фактам пыток - то на данный момент они ничем не подтверждены, в колонии ждут выводов представителей омбудсмена, который проверял учреждение по этому поводу.

ГБР уже расследует правомерность применения физической силы служащими Алексеевской колонии. Ведь, по их информации, в ходе обыска 8 января к 22 осужденным была применена физическая сила и нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. Досудебное расследование начато по факту превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов.