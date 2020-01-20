Женская рубашка: как купить и не прогадать с фасоном®

Наличие в гардеробе нескольких блузок, юбок и брюк делает ваши возможности в создании новых образов практически неограниченными. Блузки и рубашки можно носить в офис и на деловые переговоры, на романтик с мужем или веселую вечеринку с подругами. А вот с выбором этих вещей многие девушки испытывают проблемы: идеальная по виду блузка часто плохо сидит по фигуре.

Поэтому прежде чем купить женскую рубашку, давайте разберемся с основными фасонами и типами фигур. Ведь при удачном выборе модели вам удастся сбалансировать пропорции и подчеркнуть свои достоинства.

Песочные часы: минимум декора и акцент на талию

Идеальная фигура “песочные часы” никак не ограничивает вас в выборе. Можно носить любые расцветки, стили и материалы. Подчеркнуть осиную талию поможет пояс, а вот от подкладок под плечи, крупных декоративных элементов и рисунков стоит отказаться. Они лишь внесут в идеальные параметры дисбаланс.

Треугольник: рукава, “погоны”, декор

У девушек с такой комплекцией достаточно крупные бедра. Чтобы сгладить диспропорции, нужно добавить объема в верхнюю часть силуэта. Популярные сегодня “погоны”, рюши, оборки и накладные карманы, объемный декор – это именно то, что нужно. При этом не стоит забывать, что акцент должен быть на талии, которая зачастую является тонкой и изящной.

Перевернутый треугольник: вырезы в зоне декольте

Один из самых сложных случаев, когда нужна блуза. Купить в Украине модели для девушек с широкими плечами, которые сбалансируют силуэт, можно в интернет-магазине Krisstel. Задача максимум – скрыть широкие плечи и визуально добавить объема узким бедрам. Главный секрет подбора подходящей модели – вырезы. Да-да, это ваши лучшие друзья. “Лодочки”, глубокое декольте, V-образный – все они уведут лишнее внимание с ширины плеч в более соблазнительную зону. Кроме того добиться эффекта поможет блуза на запах из любого материала.

Прямоугольник: асимметрия и минимум декора

Вытянутые фигуры-прямоугольники можно визуально выровнять при помощи асимметрии. Не стоит делать акцент на талии, выбирать варианты с вырезами, которые еще больше визуально вытягивают пропорции. Крой идеальной рубашки для такой комплекции должен быть немного расширенным внизу. Рюши, оборки, принты и аппликации – модное табу.

Круг: прячем животик

Этому типажу отлично подходят трапециевидные версии с немного завышенной талией. Неплохой эффект создают модели, разлетающиеся от линии груди. Можно выбирать принты, но не слишком крупные. Если вы любительница полоски, отдавайте предпочтение только вертикальной. Скрыть животик также поможет драпировка и складки в зоне бедер.

Купить блузу в Украине можно в интернет-магазине Krisstel. Это украинский производитель, который создает практичные и изящные коллекции дизайнерской одежды по точным лекалам из итальянских тканей. Хотите укомплектовать гардероб стильными блузами и рубашками, из которых можно создавать десятки образов на каждый день? Украинский бренд Krisstel поможет это сделать и при этом не потратить весь семейный бюджет на шопинг.