На Плехановской усилили безопасность высоковольтной линии

07 февраля 2020 г. 14:44
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В Харькове электрики АО "Харьковоблэнерго" выполнили технические мероприятия для обеспечения надежной эксплуатации двухцепной высоковольтной линии, участок которой проходит по улице Плехановской.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Специалисты приняли во внимание, что вблизи энергетической артерии расположены детские учреждения, а непосредственно под проводами наблюдается интенсивное движение людей и автотранспорта, поэтому прибегли к дополнительным мерам безопасности.

На опорах линии электропередачи был произведен монтаж двойного крепления изоляционных подвесок.

Как отмечается, для выполнения высотных работ электрикам пришлось задействовать спецтехнику — сорокаметровый подъемник.

Благодаря укреплению элементов высоковольтной линии гарантирована ее безаварийная эксплуатация во время сложных погодных условий осенне-зимнего периода, отметили в «Харьковоблэнерго».

 

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