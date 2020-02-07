На Плехановской усилили безопасность высоковольтной линии

В Харькове электрики АО "Харьковоблэнерго" выполнили технические мероприятия для обеспечения надежной эксплуатации двухцепной высоковольтной линии, участок которой проходит по улице Плехановской.

Об этом сообщили в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Специалисты приняли во внимание, что вблизи энергетической артерии расположены детские учреждения, а непосредственно под проводами наблюдается интенсивное движение людей и автотранспорта, поэтому прибегли к дополнительным мерам безопасности.

На опорах линии электропередачи был произведен монтаж двойного крепления изоляционных подвесок.

Как отмечается, для выполнения высотных работ электрикам пришлось задействовать спецтехнику — сорокаметровый подъемник.

Благодаря укреплению элементов высоковольтной линии гарантирована ее безаварийная эксплуатация во время сложных погодных условий осенне-зимнего периода, отметили в «Харьковоблэнерго».