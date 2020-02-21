В Карелии упал метеорит

21 февраля 2020 г. 12:12
Источник: Корреспондент.net
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В российском городе Костомукша в Карелии камеры видеонаблюдения рано утром сняли падающий метеорит.

На кадрах видно, как светящийся объект попадает в атмосферу и сгорает, пишут российские СМИ.

Космический объект появился в небе в 4:35.

Камера зафиксировала яркую вспышку в небе.

В соцсетях местные жители написали, что при этом слышали взрыв, похожий на взрыв от горных разработок.

Ученые лаборатории геофизики Карельского научного центра РАН только приступили к расшифровке записи, однако уже считают, что объектом был метеорит, который сгорел в атмосфере.

 

Видео: 

метеорит над Карелией

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