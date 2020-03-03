В ГСЧС наградили харьковских газовиков за спасение ребенка, провалившегося под лед на салтовском водоеме

Харьковские спасатели наградили работников АО "Харьковгоргаз" за спасение ребенка, который провалился под лед.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Харьковской области

«2 марта в актовом зале Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области во время служебного совещания были награждены благодарностями два сотрудника АО «Харьковгоргаз» Александр Голубков и Сергей Жижка за решительные действия, проявленные при спасении ребенка», - сказано в сообщении.

Напомним, 19 февраля около 15:00 двое работников газовой компании, которые выполняли регламентные работы на газопроводе в микрорайоне Северной Салтовки, предупредили трагедию.

Газовики услышали чьи-то крики и бросились на помощь.

Оказалось, что три девочки в возрасте 10-12 лет пошли гулять на местный водоем, и одна из них провалилась под лед.

Воспользовавшись лестницей, газовики извлекли из воды ребенка, перепуганные девушки побежали домой.

Ранее данных работников «Харьковгоргаза» за спасение ребенка отметили наградами городские власти на сессии горсовета 26 февраля.