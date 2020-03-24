В Харьковской области горел частный дом

24 марта 2020 г. 17:00

В одном из сел Изюмского района Харьковщины сегодня утром произошел пожар в жилом доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 марта в 9:58 спасателям поступил вызов на пожар в с. Студенок, где на ул. Славяногорской, 58 горел частный дом.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что площадь пожара составляла 100 кв.м.

Локализовали спасатели пожар в 10:45, окончательно ликвидировали его в 12:50.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Причину возникновения пожара выясняют.

 

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