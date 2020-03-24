В Харьковской области горел частный дом

В одном из сел Изюмского района Харьковщины сегодня утром произошел пожар в жилом доме.
Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 24 марта в 9:58 спасателям поступил вызов на пожар в с. Студенок, где на ул. Славяногорской, 58 горел частный дом.
Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что площадь пожара составляла 100 кв.м.
Локализовали спасатели пожар в 10:45, окончательно ликвидировали его в 12:50.
Пострадавших в результате ЧП нет.
Причину возникновения пожара выясняют.