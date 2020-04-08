Ещё миллион масок вместо аппаратов ИВЛ. Почему мэрия меняет свои решения?

Статистика по заболеваемости коронавирусом в Харькове, в конце концов, сдвинулась с места. В то время, как в других регионах страны количество больных уже кое-где насчитывает десятки, а то и сотни людей, в Харькове две недели подряд в официальных данных числился лишь один случай заболевания.

И вот сегодня Министерство здравоохранения в утреннем отчете сообщило, что на Харьковщине больных Covid-19 уже 5. Трое из них госпитализированы, двое находятся на самоизоляции.

Еще 40 подозрений проверяют в Киеве.

При этом накануне на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщили, что вместо аппаратов искусственной вентиляции легких, которые планировали закупить за бюджетные средства, купят еще миллион одноразовых масок.

По словам директора Департамента здравоохранения Юрия Сороколата, коммерческих предложений на аппараты искусственной вентиляции легких на рынке Украины нет, а острая необходимость в обеспечении масками - есть, поэтому и решили городские чиновники те 12 с половиной миллионов гривен, выделенных на закупку ИВЛ, которых сейчас катастрофически мало, перераспределить на маски.

Юрий Сороколат, директор Департамента здравоохранения г. Харькова

Просимо перерозприділити кошти у сумі 12.5 мільйонів гривень на придбання медичних масок.

Но вот в Харьковском антикоррупционном центре говорят: пока горвласть не находит коммерческих предложений, больницы в Харьковской области покупают себе необходимую медтехнику.

Так, недавно в Песочине приобрели два разных ИВЛ. Один обошелся в 699 тысяч гривен, другой - в 801 тысячу. А уже за 900 тысяч аппарат искусственной вентиляции легких купила Богодуховская центральная районная больница.

Игорь Черняк, соучредитель Харьковского антикоррупционного центра, депутат горсовета

Якщо ми згадаємо, сам пан Кернес, міський голова, - він неодноразово заявляв, що ми знаємо, де закупити, ми точно їх закупимо. Ми на це виділяємо кошти, власне, це було сказано і під час сесії міської ради, і під час засідання штабу, відповідно, який відбувався у готелі «Харків Палас», тому це викликає багато здивувань, чому, власне, ці закупівлі не відбулися. І знову ж таки знову спрямування цих коштів на маски, ну, також є достатньо дивним, чому? Тому що, власне, апарати ШВЛ - це те, що необхідне для лікарень. Маски - вони також необхідні, вони необхідні людям, вони необхідні медичним працівникам і так далі, але ж одне інше не замінює.

Ирина сегодня забрала маски из того, первого миллиона, который сейчас раздают харьковчанам через детские сады и терцентры соцзащиты. Женщина имеет двоих внуков, поэтому получила в саду шесть масок, но говорит: аппараты искусственной вентиляции были бы гораздо более рациональной покупкой, в то время как мир борется с пандемией коронавируса.

Ирина

Вместо масок аппараты, конечно. Если маски закупить или аппараты, лучше больше аппаратов, чем масок. Я считаю так. У меня муж находится, он гражданин Германии, он в Германии. Там намного жестче. - Карантин? - Карантин жёстче намного и штрафы, и ты не выйдешь вот так просто, как мы вот сейчас выходим, там настолько жёстче и тоже с масками проблемы, так что не только у нас в Украине.

Эля

Я думаю, что аппарат важнее - потому, что руками мы все равно можем потрогать и глаза, и губы, и нос, и заразиться, а лечиться как?

Наталья

Маски - це таке, не дуже захищає, це більше психологічно. Тому вважаю, що краще закупити апарати, ну, на майбутнє будуть корисніші.

Сейчас в Харькове и области, по информации ХОГА, всего 548 ИВЛ, из них 454 - рабочие, а количество аппаратов в тех 17 опорных больницах, которые будут принимать больных коронавирусом, - 178.