Пенсии пересчитают уже с 1 мая - ПФУ

Индексация пенсий будет проведена 1 мая 2020 года, и ее размер составит 11%.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины.

"1 апреля 2020 Кабинетом Министров Украины принято постановление № 251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году", которое регулирует вопросы проведения индексации пенсий в 2020 году. Постановлением определена дата проведения индексации пенсий в 2020 году: это - 1 мая", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перерасчет пенсий будет проводиться с применением коэффициента увеличения показателя средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, в размере 1,11.

В случае, когда размер повышения в результате перерасчета пенсии окажется менее 100 гривен, будет установлена доплата к пенсии в сумме, которой не хватает до указанного размера.

Как отмечается, выплата перечисленных пенсий будет осуществляться, начиная с мая месяца 2020 года в установленном порядке через уполномоченные банки или доставлена домой почтальонами АО "Укрпошта".

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение о повышении пенсионных выплат и предоставлении социальной поддержки отдельным категориям населения.

В частности, решение включает введение с апреля 2020 года ежемесячной выплаты в размере 500 гривен пенсионерам старше 80 лет, у которых размер пенсии не превышает 9205 гривен. Также решение правительства предусматривает проведение в мае индексации пенсий на 11% для 7 миллионов пенсионеров.

Кроме того, в апреле будет проведена выплата единовременного пособия в размере 1 тысяч гривен для пенсионеров, которые получают по состоянию на 1 апреля пенсию меньше 5 тысяч гривен.

