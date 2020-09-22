Государственное бюро расследований возглавил харьковчанин

Новым исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований стал Алексей Сухачев, который в августе этого года был назначен на должность заместителя директора ГБР.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

С 2017 по 2019 год Сухачев работал заместителем начальника Департамента Генпрокуратуры. Далее он был занят в Службе внешней разведки.

На сайте ГБР указывается, что новый и.о. закончил юридическую академию в Харькове и имеет степень доктора юридических наук.

Как видно из последней декларации, сам Сухачев не имеет в собственности ни квартиры, ни дома. В то же время он имеет право безвозмездного пользования в квартире Баевой Галины.

Новый глава ГБР также обладает автомобилем Toyota Camry, стоимость которой согласно декларации, составляет 226 тысяч гривен.

Его же жена Елена, которая также работала в Генпрокуратуре, пользуется авто марки Lexus, ценою в 420 тысяч гривен.

На банковских счетах супруги Сухачевы сохраняют 39 тысяч долларов и около 300 тысяч гривен.

Ранее возглавлял бюро Александр Соколов. Сейчас он вернулся на должность заместителя директора бюро.

Напомним, после того, как Ирина Венедиктова оставила должность директора Государственного бюро расследований, возглавлять ГБР по очереди должны были ее заместители Александр Бабиков, который был адвокатом Виктора Януковича, и сотрудник СБУ Александр Соколов.

В то же время Бабиков даже временно, но не возглавил ГБР. Причиной этого, вероятно, стал вывод НАПК, согласно которому у Бабикова присутствует конфликт интересов из-за дел Майдана и его работы на Януковича.

Соответственно, данную должность занимал только Соколов. Срок его пребывания в статусе и.о. должен был длиться 60 дней и отсчитывался с 17 марта.