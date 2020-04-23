108 случаев заболевания коронавирусом на Харьковщине: инфицировалось еще четыре медика

Последние несколько дней в Украине фиксируют увеличение количества инфицированных коронавирусом и летальных случаев. Так, за последние сутки было зафиксировано более чем полтысячи случаев инфицирования.

На Харьковщине состоянием на 17 часом 23 апреля зафиксировано 108 случаев. Среди новых подтвержденных заболевших, четверо - медики. Работники Харьковской городской клинической детской больницы номер 16, Областной психиатрической больницы № 1 и Валковской больницы. Среди подтвержденных больных, один человек находится в реанимации на кислородной маске.

Жить в условиях карантина украинцам придется еще минимум две с половиной недели, накануне Кабмин продлил его до 11 мая. Хотя изначально речь шла о том, что людям позволят пребывания в парках и скверах, при условии наличия масок, этого не произошло.

Елена, преподаватель ВУЗа

Продлять карантин однозначно стоило. Потому что пока заболевания идут по восходящей, но может быть что-то надо было изменить. Я бы, например, разрешилаа гулять в парках. Потому что вы видите какое здесь расстояние. Здесь и 50, и 100 метров. Обязательно нужно ходить, все мы нуждаемся в солнышке. Поэтому я бы я разрешила

Людмила, инженер

Все же поликлиники, стоматология и чтоб транспорт как-то, метро, ​​без метро плохо, конечно. Не доберешься

Наталья, бухгалтер

Хотелось бы вернутся к рабочему режиму, но я не могу сказать правильно это или неправильно. Потому что реальной картины никто не знает

Вместе с продлением карантина перед людьми остро стоит финансовый вопрос. Из-за эпидемии значительная часть харьковчан уже почувствовала на себе финансовые трудности. Пенсионерка Алла рассказывает, за 43 года работы в санэпидемстанции от государства получила мизерную пенсию. Поэтому помогать платить за коммунальные услуги приходилось просить родных. Теперь женщина, в отчаянии, ведь внук потерял работу.

Алла Александровна, пенсионерка

А как мне отдавать? Мне три тысячи квартира и еще пять с половиной тысяч мне надо отдать долга. Получаеться, мы в проголодь. Вот внук мне дал 200 гривен. Вот смотрите, что я купила - овощи. Ни мяса, ни сметаны. Ничего. А внук теперь тоже без работы, сказали все

Зато в мэрии обещают, вероятно, со следующей недели за нарушение карантина будут штрафовать еще и коммунальщики, и сотрудники райгосадминистраций. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Харьковского городского совета. В состав таких комиссий смогут войти представители администраций районов, коммунальних предприятий, в частности "Жилкомсервиса", представители департамента административных услуг и потребительского рынка. Всем выдадут специальные удостоверения.

По словам директора Юридического департамента горсовета, комиссия будет посещать объекты, на которые есть жалобы касательно нарушення карантина. Выдавать соответствующее распоряжения будет заместитель городского головы Андрей Руденко. А вот работу по несоблюдению карантина в общественном транспорте скорее всего оставят за полицией

Вячеслав Басараб, директор Юридического департамента горсовета

Після того, як воно буде підписано, воно буде опубліковано у працівників. Будет ето рішенння з мокрою печаткою, буде посвідчення - це буде підтверджувати її статус. Плануються комісійні виходи на такі об’єкти. Комісійні виходи будут проводитись на підставі розпорядження керівника робіт з наслідків надзвичайної ситуації

С точки зрения закона к лицам, которые имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях относятся органы внутренних дел, здравоохранения. Также такие функции действительно могут предоставить должностным лицам, уполномоченным исполнительным комитетам. Вместе с этим зазанчають юристы для эффективной работы они должны иметь навыки по составлению административных протоколов.

Также большой вопрос, скорее всего возникнет относительно доказательной базы нарушения норм карантина. Ведь боди-камер, как например, в полиции, представители органов местного самоуправления не будут.

Роман Чумак, юрист

Фактично виникне питання і ще щодо з’ясування особи. Тобто, наприклад, якщо правопорушник відмовляється представитись, у нього немає документа, що посвідчує його особу - представники органів місцевого самоврядування будуть позбавлені можливості затримати таку особу. Фактично, вони будуть вимушені звертатися за допомогою до поліції для адміністративного затримання і для встановлення особи. Є така певна прогалина, якщо дійсно людина відмовляється надати документи, що посвідчують особу, в такому випадку треба адміністративно затримати таку особу. Органи місцевого самоврядування цього зробити не можуть.

Между тем, на Харьковщине за нарушение правил соблюдения карантина полицейские составили 705 протоколов. Большинство - в отношении лиц, вернувшихся в страну и отказавшихся от обсервации.