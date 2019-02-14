12-летний житель Люботина нуждается в помощи на лечение

12 летний житель Люботина, ученик 7 класса, Бутивченко Андрей нуждается в помощи на лечение.

Врачи обнаружили у ребенка опухоль мозжечка.

Мальчик перенёс уже три операции на голове. Врачи дают Андрею благоприятные прогнозы в лечении, однако необходима ещё одна операция - самая важная - по удалению опухоли.

Согласно представленной меддокументации, ориентировочная стоимость данной операции составляет 80000 тысяч гривен.

Такими средствами сейчас семья не располагает, так как в результате длительного лечения и двух операций, проведенных мальчику, у родителей уже просто не осталось средств.

Операцию необходимо провести как можно скорее.

Родители Андрея просят всех неравнодушных помочь спасти жизнь их ребёнку.

Карта Приватбанка 5168 7427 1706 3881 Бутивченко Елена Фёдоровна, мама Андрея.