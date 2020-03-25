14 больниц Харькова получат новые аппараты ультразвуковой диагностики

Аппараты «Versana Essential» производства компании «GE Healthcare» («General Electric») получат больницы №6, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 25, 27, 28 и 31, детская больница №19 и больница скорой и неотложной помощи им. проф. А. И. Мещанинова.

Как сообщают в пресс-службе Харьковского горсовета, документы на оборудование главным врачам медучреждений сегодня, 25 марта, передали заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан и директор Департамента здравоохранения Юрий Сороколат. Мероприятие прошло на базе Городской клинической многопрофильной больницы №17, в учебном кабинете, где врачи осваивают новый сервис «HELSI.me».







Светлана Горбунова-Рубан отметила, что в условиях распространения коронавируса аппараты УЗИ необходимы, чтобы быстрее диагностировать сопутствующие заболевания у людей с коронавирусом. «У людей, имеющих хронические заболевания, которые надо диагностировать вовремя и лечить параллельно с вирусным. Поэтому без диагностического оборудования будет трудно», - пояснила заместитель городского головы.







По ее словам, новые аппараты УЗИ приобрели харьковские бизнесмены: 11 аппаратов передал учредитель ООО «Хлебокомбинат «Кулиничи» Владимир Мисик, а три - директор IT-компании «NIX» Игорь Брагинский.







«Бизнес в городе Харькове отличается от других городов своей социальной позицией. Штаб, созданный в нашем городе по инициативе городского головы Геннадия Кернеса и Александра Ярославского, - пример того, как надо действовать. Вирусная болезнь не спрашивает, сколько у тебя денег, и может прийти к каждому. Поэтому социально ответственный бизнес делает большое дело, чтобы минимизировать риски. Все врачи, которые получили сегодня документы на оборудование, благодарят людей, которые нам помогают. Уверены, что эта аппаратура, которая поступит в лечебные учреждения, сработает на качество лечения людей», - сказала Светлана Горбунова-Рубан.







Она напомнила, что за средства городского бюджета для харьковских больниц было приобретено пять швейцарских аппаратов искусственной вентиляции легких, и поставки диагностического и дыхательной аппаратуры, средств индивидуальный защиты, антибиотиков, дезинфицирующих средств продолжится. При этом вице-мэр сообщила, что списки необходимого постоянно дополняются.







Отметим, что, по информации производителей, аппарат «Versana Essential» - универсальная ультразвуковая система с интуитивным рабочим процессом, широким набором функций, инструментами автоматизации и учебными программами для продуктивной работы в условиях интенсивного применения. На аппарате можно проводить все виды первичных УЗИ-исследований, анатомические структуры и физиологические функции организма выводятся на экран с высоким разрешением.