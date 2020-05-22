14 новых случаев заражения и одна смерть. Вошла ли Харьковщина в список областей, готовых ко второму этапу выхода с карантина

Министерство здравоохранения позволило Харьковской области выходить из карантина. Согласно таблице Минздрава о готовности регионов, которые могут перейти на второй этап выхода из карантина, Харьковщина вошла в список из 13 областей, которые соответствуют трем критериям.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

В нас в країні розроблений дуже чіткий алгоритм дій виходу з карантину, який має декілька етапів. Міністерство охорони здоров’я запропонувало і уряд прийняв відповідні ознаки пом’якшення карантину. Cаме за яких показників можливе пом’якшення карантину в тому чи іншому регіоні

Согласно расчётам МОЗ, показатель инцидентности, то есть общего количества новых случаев инфицирования за последние 7 дней на 100 000 населения, должен быть меньше 12 человек. В регионе 5, 19, тогда как средний показатель по Украине приближается к семи. Загруженность больниц - около трех процентов.

Также «зеленый свет» для старта второго этапа выхода из карантина дает охват по тестам. В Минздраве отмечают, третий этап адаптивного карантина начнется в стране 1 июня. С этого периода будет восстановлена ​​работа фитнес-центров, а также заработает межобластные перевозки всеми видами транспорта. Следующий, четвертый этап стартует с 10 июня. Возобновится работа кафе и ресторанов в помещениях.

Горожане говорят, ко второму этапу ослабления уже морально готовы. А о смягчениях им более всего напоминает увеличение количества людей на улицах.

Любовь, харьковчанка

Во-первых, смотрю, людей прибавилось, как-то даже настроение поднялось, а то пустой город, так и ждешь. Что какой-то монстр выпрыгнет из подворотни. Сильно на нервную систему давит, надо же учитывать. Человек - существо стадное, он один свихнется. Люди появились, настроение появилось. и пусть работают. Работа - это лучшее. Что отвлекает от всей этой ерунды

Артур, харьковчанин

Я очень рад ослаблению, потому что я из противников карантинных мер, для меня это приятная новость. Потому что превентивные меры от коронавируса - больше вреда, чем сам коронавирус

Анастасия и Антон

Пока не ощущается, вот когда метро октроеться, тогда и будет ощущаться. Пока еще ничем не воспользовались. Пока карантинный период, парикмахер на дому принимает, поетому ждем, когда откроют метро

Во второй этап ослабления карантина Харьковщина входит с четырнадцатью новыми случаями заболевания на коронавирус. Ковид-19 подтвердили у жителей Харькова, Зачепиловского, Лозовского, Первомайского и Харьковского районов. Госпитализированы 248 человек. Из них 4 - подключены к аппаратам ИВЛ, 3 - на кислородной поддержке. Умер один человек - 67-летний харьковчанин. Мужчина имел сердечно-сосудистые заболевания. Выздоровели 16 человек. Всего за период регистрации на Харьковщине коронавирус диагностировали у 866 пациентов.