 

180 полицейских будут охранять харьковчан в День защитника Украины

12 октября 2019 г. 16:15
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С 11 октября на территории Харькова и области проходят торжества по случаю Дня защитника Украины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Всего запланировано проведение 25 тематических мероприятий, 10 из которых пройдут в день праздника, 14 октября. Ожидается, что в них примут участие 8500 человек, 4000 из которых - 14 октября.

По словам главы областного главка полиции Валерия Сокуренко, праздник большой и он пройдет в Харькове спокойно. Полиция готова обеспечить защиту прав и свобод граждан.

Охрану публичной безопасности и порядка будут обеспечивают 180 работников Национальной полиции.

Видео: 

Харківська поліція готова забезпечити захист прав і свобод громадян - Валерій Сокуренко

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