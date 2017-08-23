24 года в эфире. АТН празднует свой день рождения

За 24 года существования новости АТН столкнулись с немалым количеством проблем и препятствий: давлением со стороны чиновников, отключением от эфира, нападением на редакцию. Так, в 2011 году новости остались без телеэфира и в течение трех лет выходили только в интернете. Вернули вещание компании только после Революции достоинства, когда с бегством Януковича в стране рухнула вертикаль власти партии регионов.

Владимир Чистилин, активист Евромайдана

Насправді в Харкові ситуація була критична до Революції. Було всього декілька ЗМІ, які могли кретикувати й Кернеса тут у Харкові й Януковича в країні. Під час майдану ми відчули, що зароджується громадянське суспільство й зароджується незалежне ЗМІ.

Вместе с развитием общества развивались и трансформировались и новости АТН, за это время не раз менялись формат работы, язык вещания, создавались новые программы и проекты, однако все они базировались на принципах объективности и незаангажированности подачи информации.

Марина Николаева, редактор АТН

АТН всегда были главными городскими новостями Харькова. //У нас всегда был серьезный акцент на правовою, на правозащитную, на гражданскую журналистику и сейчас, после Революции Достоинства, мы продолжаем серьезно заниматься этим контентом, у нас появились новые партнеры, новые друзья, которые помигают нам находить нам новую информацию, проводить расследования.

Леонид Маслов, медиа-эксперт

Були часи, коли закривали й нищили й АТН, і АТВК й Фору. Зараз таких можливостей прямого тиску поменшало і в тому числі у міської влади. Журналісти, які зараз працюють в інформаційному просторі, вони теж повинні дуже швидко й жорстко реагувати на будь-які намагання тиску з боку будь-якої влади.

Сегодня Новости АТН - не только только телепродукт, но и перспективный интернет-ресурс.

Марина Николаева, редактор АТН