275 имен героев. В Харькове открыли мемориал погибшим воинам

Мемориал героям, которые погибли за единство и независимость Украины установили на территории храма Святого Иоанна Богослова. На стеле - 275 имен жителей Харьковщины, которые умерли с начала войны в Донбассе.

Родные, приехавшие на открытие, ищут имена своих сыновей, отцов, мужей. Среди них - Надежда Третякова. Ее сын, Вадим Третяков, солдат Национальной гвардии, погиб в 2017 году в Донецкой области при исполнении служебных обязанностей. Надежда говорит - хочет, чтобы о героизме украинских бойцов вспоминали не только накануне праздников. Впрочем, как и о помощи их родственникам, оставшимся без родителей, детей, мужей и жен.

Надежда Третякова, мама погибшего Вадима Третякова:

Це дуже важливо, і треба як можна більше вшановувати наших воїнів. Не забувати їх ніколи, і не забувати за матерів, батьків, родичів, шанувати. Ну не буду казати лишнього, що робиться з автотранспортом, як виганяють з автобусу із тим посвідченням.

Мемориал, говорят волонтеры, символизирует трагической гибели и героизм армейцев. В центре композиции - трезубец с терновым венком, с обеих сторон - плиты с именами павших на войне и внизу надпись «Слава Украине! Героям Слава! ».

Марина Полякова, руководитель общ. орг. «Всеукраинское объединения родных пропавших безвести и погибших защитников Украины»:

Возле герба Украины, терновый венок, ребята приняли мученическую смерть и он это символизирует, здесь внизу – лавровый венок – герои. На данный момент здесь 275 фамилий наших погибших ребят и девочек. Дай Бог, чтобы не продолжалось. Но, уже есть потери.

Идея такого мемориала в Харькове появилась давно, рассказывает волонтер, однако взялись за его установку около года назад. Это народный проект, отмечает Марина Полякова. Деньги на установку стелы предоставляли благотворители, родственники и друзья погибших, волонтеры различных организаций. Расположить мемориал решили на территории храма - там, где обычно родственники бойцов молятся и за погибших и за живых - воинов, которые сейчас держат оборону на Востоке Украины.

Виктор Маринчак, настоятель храма Святого Іоанна Богослова:

Мені дуже боляче дивитися в очі матерям, мені важко, що у них немає синів. Кожний священник, як мені здається, під час війни повинен бути хоч трошки капеланом, хоч трошки бути разом з нашими воїнами на передовій. думкою, серцем і особливо молитвою.

На торжественное открытие мемориала пришли несколько десятков человек. Участники церемонии почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.