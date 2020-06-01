400 тысяч гривен убытка государству - ГБР сообщило о подозрении замначальнику Харьковской таможни

Одного из заместителей начальника Харьковской таможни ГФС подозревают в растрате. Как сообщили в Государственном бюро расследований, чиновник в 2018-2019 годах подписал акты приема работ по капитальному ремонту служебного здания, которые не были выполнены. Действия таможенника привели к завышению стоимости выполненных работ и растрате бюджетных средств на сумму почти 400 тыс. грн.

Чиновник подозревается в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением и служебном подлоге (ч. 2, 3 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.