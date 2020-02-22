5 лет со дня теракта возле Дворца спорта: в Харькове пройдет панихида по погибшим

22 февраля 2020 г. 11:29
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5 лет назад, 22 февраля 2015 года, возле Дворца спорта прогремел взрыв, который забрал жизни нескольких харьковчан.

Сегодня возле памятника на выходе из метро "Дворец Спорта" активисты Евромайдана проведут панихиду по погибшим - Даниилу Дидику, Николаю Мельничуку, Вадиму Рыбальченко и Игорю Толмачевскому.

Панихида состоится в 14:00, сообщили в информационной группе харьковского Евромайдана в Facebook.

Напомним, теракт 22 февраля 2015 года в Харькове произошел во время шествия в честь годовщины событий Евромайдана, когда возле Харьковского Дворца спорта жители города собрались на мирный “Марша достоинства”.

 

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