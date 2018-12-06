6 декабря - День Вооруженных сил Украины

06 декабря 2018 г. 9:19
Источник: УНИАН
40 просмотров

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных сил. Именно в этот день 1991 года был принят Закон "О Вооруженных силах Украины". А День Вооруженных сил Украины был учрежден постановлением Верховной Рады Украины в 1993 году.

Костяк ВС Украины составляют Сухопутные войска, Воздушные силы и Военно-морские силы. Кроме основных родов войск в состав Вооруженных сил страны входят внутренние войска, государственная пограничная служба и оперативно-спасательная служба гражданской защиты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. 

Современная армия Украины прошла длительный путь развития, включающий этапы оптимизации, сокращения военного состава и расформирования. События 2014 года – аннексия Россией Крыма - показали острую необходимость укрепления обороноспособности нашей страны и проведения реформ, этот год стал переломным в истории украинской армии. На сегодня ВСУ возобновили свою боеспособность. Украина отказалась от внеблокового статуса и объявила о своих намерениях вступить в НАТО.

Обычно праздник отмечается торжественной церемонией возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, божественной литургией. В армии проходят торжественные собрания, церемонии вручения государственных наград и праздничные концерты.  

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          cybergroup.com.ua                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.