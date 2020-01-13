6 полезных лайфхаков от «Мальва», которые помогут выбрать идеальные обручальные кольца®

Самым популярным украшением во всем мире выступают свадебные кольца. Их надевают даже те, кто не носит аксессуары и ограничиваются парой универсальных сережек. Эти ювелирные изделия символизируют любовь пары и помогают вспомнить о теплом чувстве даже в рутинных буднях.

После свадьбы обручальные кольца остаются у вас и вашей второй половинки на всю жизнь. Поэтому к их выбору стоит подходить серьезно и внимательно. Большинство молодоженов считают, что купить украшение — легко и откладывают это дело на последний момент. В итоге они приходят в магазин, теряются среди разнообразия продукции и на эмоциях выбирают совсем не то, что хотели. Чтобы не оказаться в такой неприятной ситуации, рекомендуем вместе с «Мальва» ознакомиться со всеми особенностями приобретения.

Как выбрать свадебные кольца раз и навсегда?

Отправляйтесь в ювелирный магазин ближе к середине дня. Это нужно для того, чтобы не прогадать с размером. Дело в том, что утром или вечером пальцы могут отекать и становиться в разы толще. Отдавайте предпочтение только той модели, в которой вам максимально удобно и обращайте внимание на советы профессионального консультанта. Не бойтесь выбирать разные кольца и идти против правил. Идентичные ювелирные украшения – это пережитки прошлого, от которых уже отказалось множество молодоженов по всему миру. На сегодняшний день вы можете самовыражаться через дизайн украшений любым образом. Например, заказать изделия с изображением половинок сердец, которые складываются при соприкосновении рук влюбленных. Оригинальным вариантом станут кольца с отпечатком ваших пальцев, ведь такое изделие гарантированно будет единственным в своем роде. Можно также выбрать для невесты изделие в форме короны, а для жениха в классическом стиле. Главное – быть открытым к экспериментам и не останавливаться в поиске своего идеального варианта. Запомните, что самый универсальный металл для украшения – золото. Во-первых, выбирая его вам будет легче сочетать обручальные кольца с обычными украшениями. Во-вторых, он не так привередлив в уходе, как серебро и отличается долговечностью. Не гонитесь за трендами, а слушайте свое сердце. Правильно подобранное кольцо должно вам нравиться и через 5, и через 30 лет после покупки. Тренды же меняются гораздо чаще, поэтому на веяние моды не стоит полагаться при осуществлении такой важной покупки. Обращайте внимание на практичность и удобство, ведь это главные факторы, которые гарантируют долговечность. Не рекомендуется приобретать модели с кучей мелких элементов и большими камнями, ведь они будут мешать вам в обычной жизни. Такие кольца будут препятствовать выполнению повседневных дел и это очень быстро вызовет желание снять ювелирное изделие. Ширина имеет значение. Именно от нее зависит эстетичность украшения и то, насколько хорошо оно будет выглядеть на руке. При выборе стоит учитывать, что для крупных пальцев идеальными будут кольца средней ширины, а для длинных одинаково хорошо подойдут как узкие, так и широкие изделия.

Не откладывайте выбор обручальных колец на последний момент, а начните искать подходящий вариант прямо сейчас в каталоге «Мальва».