600 гривен - за один день: жителям целого дома на Клочковской пришли платежки за отопление, которого у них не было

79 процентов, доходит до 83-ти трёх, полотенца, детские вещи по три дня сохнут. Поэтому и влажность.

Алла демонстрирует влажность воздуха в своей квартире на Клочковской. В доме сейчас 20 градусов, потому что недавно женщина долго готовила еду, поэтому так и натопила. Отопление в их 234-м доме, рассказывает женщина, дали вовремя - 15 октября, но уже через день отключили из-за какой-то аварии.

С того момента ни одного рабочего на территории никто из местных не видел, несмотря на жалобы практически всех жителей дома на ужасный холод в собственных квартирах. Так что греются, говорит Алла, чем могут.

Алла Богун

Включаем кондиционер на отопление, духовка - другого у нас выхода нет. Нереально, ходим одетые. На Сумгаитской, где работают мастера, они каждый раз удивляются, что мы приходим: «как это у вас нет отопления - мы не знаем, что у вас там вообще есть поломка»…

В квартире уже почти все заболели, ведь мерзнут все - от взрослых до маленького Никитки, которому всего год и десять месяцев. Малыша одевают в теплые комбинезоны и как минимум две пары носков.

Я пробую ручки, чтобы были теплые, я слежу за этим, чтобы ручки, носик были теплые.

В холодных стенах дрожат домашние животные Аллы - попугай и двое маленьких собачек. На ночь, когда температура опускается еще ниже, пушистиков Алла забирает к себе в постель под два одеяла.

Вот, она даже трусится сейчас.

И тем, что в доме нет тепла, удивлены были не только рабочие ХТС, но и бухгалтерия, куда накануне позвонила женщина, после того, как получила первую платежку за тепло. Там Аллу заверили, что отопление у них есть.

С тем, что нет отопления, я ещё должна, то есть, они с меня переплату сняли, и ещё я им должна.

Владлена Кондратенко

Очень разговаривают, так, по-хамски, хамят просто, открыто хамят, обещают, что будет отопление потом, но по итогу его нет. Уже просто нет сил, весь дом звонит, весь дом жалуется, а заявок наших нет, получается.

Все жильцы дома - в негодовании, ведь каждому из них пришла платежка за тепло, которого они не получали.

Ярослав, местный житель

Пришло 600 гривен - платежка за отопление. 10 - 12 градусов. То есть, было, что открывали окна, чтобы греться, чтобы нагревать квартиру осенним воздухом

По словам Натальи, она впервые в своей жизни видела, когда окно запотело извне, ведь было время, когда на улице было теплее, чем в квартире. Дома, говорит женщина, порой приходится ходить в куртке, а какой будет счет за электроэнергию, женщина вообще боится представить, ведь обогреватель работает, пока сам не выключится от перенагрева.

Наталья, местная жительница

Обогреватель часто вырубается, свет, потому что слишком много включаем, и у нас есть всё-таки маленькие дети, как вы понимаете, которым низкая температура. Да посмотрите, как мы и сами хрипим, куда же это можно.

А вот и само место поломки. Александра рассказывает, что в прошлом году здесь уже проводили ремонт, и вероятно, не очень качественно, говорит женщина.

Александра, местная жительница

Вот это нам на улице нужно раскапывать и сюда, потому что сюда вода течет вот сюда, под дом. И мы вызвали сразу, они сообщили вроде бы ж в теплосеть, и до сих пор ничего нет.

По неофициальной информации, акт на подключение отопления в этом доме подписали 18 октября, впрочем, нашли дефект, и дом поставили на его устранение.

А перерасчет жителям сделают в ноябре. В горсовете сообщили, что платежки разослали по ошибке одного из сотрудников, его обещают наказать и уверяют, что люди ничего платить не будут.

По словам представителя горсовета Юрия Сидоренко, отопление в дом вернут завтра, максимум - послезавтра.