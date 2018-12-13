90 машин спецтехники работали на дорогах области - САД

C 12 декабря по 13 декабря на дорогах области работали более 90 единиц спецтехники и 130 рабочих дорожного хозяйства.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы автомобильных дорог Харьковской области.

По информации САД, 12 декабря на территории области наблюдались осадки в виде мокрого снега и дождя.

В течение дня выполнялись работы по водоотведению и расширение проезжей части от мокрого снега, а также обработки противогололедными материалами дорог государственного значения на аварийно опасных участках. Для обработки дорог было использовано 328 куб. метров песчано-солевой смеси и 10 тонн соли.