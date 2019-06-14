Абсурдные обвинения, или борьба за справедливость?

В Дзержинском суде продолжается рассмотрение резонансного дела, в котором адвокат выступает в роли потерпевшего, а патрульный полицейский является обвиняемым в превышении служебных полномочий за то, что надел на адвоката наручники, когда тот мешал эвакуировать автомобиль, разыскиваемый исполнительной службой.

Это дело длится с февраля прошлого года. Тогда патрульный полицейский Денис Евдокименко пытался по предписанию исполнительной службы эвакуировать "Лексус", который находился в розыске. Однако, водитель автомобиля вызвал адвоката Юрия Кубая. Адвокат, как утверждает патрульный, мешал эвакуации, став между «Лексусом» и эвакуатором. Поэтому Евдокименко пришлось надеть на Кубая наручники. За это последний подал в суд, обвинив полицейского в превышении служебных полномочий и в служебном подлоге. Во время судебного процесса ранее уже произошло подготовительное заседание. Затем обвинительный акт был направлен в прокуратуру для исправления ошибок. Однако, прокуратура подала апелляционную жалобу. Далее апелляционный суд вернул обвинительный акт в первую инстанцию. Судья, рассматривавший дело, взял самоотвод, и был назначен новый судья - Александр Шестак, против которого выступает одна из сторон.

Денис Евдокименко, обвиняемый патрульный полицейский:

На даний момент у нас суддя Шестак. Ми заявляли йому про відвід. Тому що існує конфлікт інтересів, скажімо так, через його родичів, які працюють в кваліфікаційній дисциплінарній комісії адвокатури.

Юрий Кубай, пострадавший адвокат:

Суддя Шестак - це не перший суддя, якому згідно акту розподілу, випало розглядати зазначену справу. Про будь-який конфлікт інтересів, принаймні на сьогодні, мені невідомо.

Судья Шестак не был отстранен. На заседание, которое должно было состояться накануне, патрульного полицейского Дениса Евдокименко пришли поддержать его друзья и коллеги, свободные в то время от несения службы. Сам Денис, пройдя Евромайдан, трудоустроился в полицию во время ее реформирования. И, вот, уже почти полтора года он вынужден работать в статусе обвиняемого.

Денис Евдокименко, обвиняемый патрульный полицейский:

Що касається самого звинувачення, треба просто подивитися звинувальний акт, у якому переписаний мій рапорт, в которому я доповідав керівництву про те, що відбувалося на місці події. І просто моїми словами складений обвинувальний акт з додатками, що це явно виходить за межі повноважень, що я діяв навмисно, реалізовував свій злочинний план. Тобто цей звинувальний акт - це взагалі якийсь пам'ятник непрофесіоналізму прокуратури Харківської області.

Денису Евдокименко грозит от трех до восьми лет лишения свободы. Адвокат Юрий Кубай, который считает себя пострадавшим, отказываться от обвинения в адрес патрульного не собирается. Просто, говорит, хочет добиться справедливости.

Юрий Кубай, пострадавший адвокат:

Я наполягаю на справедливості. Вирок та призначення покарання мене не цікавлять взагалі. Я хочу поставити в цьому крапку з приводу того, чи прав був пвтрульний поліцейський Євдокименко в даній ситуації. А яке йому буде призначене покарання - хоч день умовно, хоч година умовно, я не знаю, мене не цікавить взагалі. Я не маю за мету позбавити його свободи, звільнити з органів внутрішніх справ, та інше.

Пока же из-за занятости судьи Александра Шестака в другом судебном процессе, заседание, которое было запланировано, не состоялось. Рассмотрение дела перенесено на более поздний срок.